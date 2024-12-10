Атака на Запоріжжя: 4 загиблих, 20 поранених

10 грудня російська армія завдала удару по Запоріжжю, зруйнувавши приватну поліклініку. За останніми даними, загинули четверо людей, 20 отримали поранення.

Про це поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив, що серед поранених є 5-річна дівчинка, якій надали допомогу на місці. Медики успішно реанімували одну людину, яку раніше вважали загиблою. Стан пацієнта залишається важким. Під завалами досі можуть бути люди, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і наголосив на необхідності посилення української системи ППО. Він закликав міжнародних партнерів ухвалити політичні рішення щодо надання систем Patriot та іншої протиповітряної техніки, щоб убезпечити українські міста від подібних атак.

На місці працюють медики, рятувальники та поліція.