Атака на вокзал у Шостці: відомо про щонайменше вісьмох поранених

Сьогодні, 4 жовтня, близько 11:50, росіяни атакували безпілотниками потяги Укрзалізниці, які перебували на вокзалі у місті Шостка Сумської області. Відомо про вісьмох поранених.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

У момент удару на вокзалі перебували два потяги. Перший БпЛА поцілив у приміського поїзд, друге влучання прийшлося по потягу “Київ-Шостка”.

Реклама

Реклама

“Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував – цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка. Є поранені серед пасажирів і працівників Укрзалізниці”, – написав міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За даними прокуратури, внаслідок атаки окупантів зазнали поранень щонайменше восьмеро людей.

“Нашій постраждалій співробітниці, касирці приміського поїзда, та постраждалим пасажирам, серед яких троє дітей, надається медична допомога в лікарнях”, – повідомили в Укрзалізниці.