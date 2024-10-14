Кримінал

Атака на Селидове Донецької області: поранення дістали троє людей
14 Жовтня 2024 17:45
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донецька область, обстріл
Ілюстративне фото з відкритих джерел

14 жовтня армія РФ атакувала Селидове Донецької області, в результаті чого було поранено троє цивільних.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Три людини отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу міста Селидове Покровського району. Співробітники поліції евакуювали постраждалих до села Петрівка Покровського району та передали їх у надійні руки рятувальників”, – ідеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що надзвичайники транспортували поранених до селища Шевченко, де їх уже очікували медики.

При цьому тип озброєння, яким окупанти атакували Селидове, не уточнюється.


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