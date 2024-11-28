Суспільство

Атака на Херсон: у місті кілька днів може не бути світла
28 Листопада 2024 15:46
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відключення, світло, херсон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Херсоні, де через обстріли 28 листопада зникло електропостачання, організували підвезення питної води, а для мешканців будинків з електроплитами забезпечують доставку гарячих обідів. За найгіршими прогнозами, відновлення електрики може зайняти кілька діб.

про це повідомляє Херсонська МВА.

«Херсонська МВА докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше усунути наслідки атаки російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

За словами адміністрації, хоч є ризик тривалого відключення електроенергії, фахівці працюють над тим, щоб подати світло раніше. У МВА сподіваються, що вже зранку вдасться заживити об’єкти критичної інфраструктури й забезпечити водо-, газо- та теплопостачання.

Особливу надію покладають на допомогу сусідів із Миколаєва.

Також у місті організували підвезення питної води по районах. Гарячі обіди для жителів будинків із електроплитами доставляють за підтримки волонтерів.


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