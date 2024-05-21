Атака на Харків: кількість постраждалих збільшилась до семи

Кількість постраждалих внаслідок атаки дронів і ракетного удару по Харкову 21 травня зросла до семи людей.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

У Харкові внаслідок нічної атаки БПЛА по чотирьох локаціях пошкоджені 25 вантажних автомобілів і автобусів, три легкові автомобілі.

Також пошкоджено вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємств чотири приватні будинки.

Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали двоє людей.

Всього постраждали семеро людей – в них гостра реакція на стрес, зауважив голова ОДА.

У с. Івашки Богодухівського району внаслідок обстрілу зруйнований будинок, пошкоджені ще 5 будинків і господарчі споруди.

У с. Кам’янка Ізюмського району внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждав чоловік.

За словами Синєгубова, на Харківському напрямку кількість боєзіткнень порівняно з минулою добою знизилась майже удвічі. Ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Українські воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони.