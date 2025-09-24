        Суспільство

        Атака на Туапсе: влада просить людей залишити узбережжя

        Віктор Алєксєєв
        24 Вересня 2025 20:54
        Атака на порт Туапсе / Скріншот відео
        Атака на порт Туапсе / Скріншот відео

        У порту Туапсе Краснодарського краю РФ зафіксовано вибухи та стрілянину, місцева влада попередила про загрозу застосування безекіпажних катерів у зоні гавані та закликала людей покинути прибережну смугу.

        За повідомленнями місцевих ЗМІ та телеграм-каналів, у районі порту лунали вибухи й автоматні черги. У Туапсинському муніципальному окрузі оголошено загрозу використання безекіпажних катерів; жителів і гостей просять відійти від узбережжя, повідомив голова муніципалітету Сергій Бойко. Подробиці інциденту не розкриваються.


