Суспільство

Атака дронів по Запоріжжю: двоє загиблих, серед поранених – немовля
22 Березня 2025 08:43
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Вночі російські війська атакували Запоріжжя, випустивши 12 ударних дронів типу «Shahed». Внаслідок влучань по житлових районах спалахнули пожежі та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

Станом на 07:30 відомо про двох загиблих і 13 поранених, серед яких — немовля.

Нічна атака на Запоріжжя: станом на 8:00 22 березня, загинули 2 людей ще 13 осіб травмовано / Фото Нацполіція, ДСНС

“Одна жінка у вкрай важкому стані, а ще шестеро людей у стані середньої важкості. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу”, – повідомляє ДСНС.

Внаслідок влучань по житлових забудовах зайнялися пожежі та сталося руйнування будинків. Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджені житлові забудови, громадські будівлі та транспортні засоби.

За однією адресою, сталася руйнація одного житлового будинку, ще два частково зруйновано.

Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки до карети швидкої 17-річну дівчинку для проведення реанімаційних дій.На жаль, вона померла від травм несумісних з життям.

Одночасно з-під уламків врятували чоловіка, якому надзвичайники звільнили дихальні шляхи та передали лікарям.

Пізніше з-під завалів деблокували тіло людини без ознак життя. Пошуково-рятувальні роботи завершені.


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