        Атака безпілотників на Суми: пошкоджено навчальний заклад та транспорт

        Галина Шподарева
        11 Вересня 2025 07:27
        Пожежа на місці обстрілу в Сумах / Фото: Сумська ОВА
        Пожежа на місці обстрілу в Сумах / Фото: Сумська ОВА

        У ніч на 11 вересня військові РФ завдали удару безпілотниками по Сумах. Є пошкодження цивільної інфраструктури в одному з районів.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        “Ворог атакував ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Зарічному районі Сум. Основний удар прийшовся не на житловий сектор. Попередньо, без постраждалих. На місці влучання – пожежа. Є руйнування та пошкодження”, – написав Григоров.

        Внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено будівлі навчального закладу та транспорт установи.

        У трьох багатоповерхових житлових будинках вибито вікна.

        Інформація про постраждалих не надходила.


