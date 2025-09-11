Атака безпілотників на Суми: пошкоджено навчальний заклад та транспорт

У ніч на 11 вересня військові РФ завдали удару безпілотниками по Сумах. Є пошкодження цивільної інфраструктури в одному з районів.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Реклама

Реклама

“Ворог атакував ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Зарічному районі Сум. Основний удар прийшовся не на житловий сектор. Попередньо, без постраждалих. На місці влучання – пожежа. Є руйнування та пошкодження”, – написав Григоров.

Внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено будівлі навчального закладу та транспорт установи.

У трьох багатоповерхових житлових будинках вибито вікна.

Інформація про постраждалих не надходила.