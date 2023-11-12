Суспільство

Астрономи закликають прибрати ім’я Магеллана з назв небесних об’єктів

12 Листопада 2023 16:04
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астрономія

На думку групи американських астрономів, португальський та іспанський мореплавець Фернан Магеллан, який здійснив першу з відомих навколосвітніх подорожей, не вартий того, щоб його ім’я носили будь-які космічні об’єкти, оскільки він був убивцею та рабовласником. Про це повідомляє газета The Guardian, яка цитує статтю одного з цих астрономів – Мії дел лос Рейєс з Амхерст-коледжу в Массачусетсі.

Ім’я Фернана Магеллана мають кілька космічних об’єктів. Так, у навколосвітній подорожі 1519–1522 років один із членів команди Магеллана, Антоніо Пігафетта, описав відомі ще з давніх-давен зіркові об’єкти, які потім стали називати Магеллановими Хмарами — Великим і Малим. Це дві найбільші галактики-супутники Чумацького Шляху, які зв’язуються Магеллановим Містом (структура з газу та зірок), від них виходить потік газу, який називається Магелланов Потік, і все це в сукупності називається Магелланової системою.

Як зазначають астрономи-активісти, під час своїх експедицій Магеллан робив «жахливі вчинки». На островах, на яких зараз розташовуються Гуам і Філіппіни, «він і його люди спалювали цілі села і вбивали їх мешканців», на землях, які зараз займає Аргентина, він робив «наймолодших і добре складених» чоловіків рабами, одягав їм наручники, запевняючи, що це подарунки, і т. д. Дослідники вважають, що ніякі астрономічні об’єкти чи споруди не можна називати ім’ям людей, пов’язаних «з жорстокою колоніальною спадщиною», і закликають Міжнародний астрономічний союз, який відповідає за зміну назв космічних об’єктів, дати інше ім’я Магеллановим Хмарам.

Думку про необхідність перейменування цього об’єкта підтримує також професор Нью-Йоркського університету Девід Хогг, проте він додає, що не лише через вчинки Магеллана. “Головна причина полягає в тому, що ці хмари не були відкриттям Магеллана”, – говорить він.

Дискусія про ті чи інші перейменування у науковій спільноті не обмежується лише зірками. Серед нещодавніх таких обговорень перейменування біологічних видів, названих на честь, наприклад, Гітлера чи Муссоліні. Так, ім’я вождя Третього рейху носять дві комахи. Щоправда, одне Rochlingia hitleri, як стверджують вчені, вимерло ще мільйони років тому. Друге ж, Anophthalmus hitleri, вважається надзвичайно рідкісним.

На честь італійського диктатора названо метелика Hypopta mussolinii. Але це не єдина її назва, також використовуються Mormogystia reibellii чи Hypopta reibellii. Запити про остаточне перейменування вже направлені у відповідальні за це організації.


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