Ар’єв: «Слуги Народу» не підтримали запит про звання Героя України для Андрія Парубія

Нардеп Володимир Ар’єв заявив, що керівництво партії “Слуги Народу” відмовилося виносити на голосування депутатський запит про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України. За його словами, ініціативу підтримали представники майже всіх фракцій, однак монобільшість заблокувала її розгляд.

Про це повідомляє “Європейська Солідарність”.

“Сьогодні у достатньо жорсткій формі одним із керівників фракції монобільшості було відмовлено на погоджувальній раді поставити у порядок денний голосування за запити до президента України, тому що там запит про надання нашому колезі Андрію Парубію, убитому за замовленням російських окупантів, звання Героя України”, – заявив Ар’єв.

Нардеп вважає, що сьогодні це питання не винесли на голосування саме через приналежність Андрія Парубія до “Європейської Солідарності”. Попри те, що звернення до президента підтримали депутати майже всіх фракцій, зокрема й монобільшості.

“Я не розумію такого підходу, і я вважаю, що абсолютно нормально, коли ми вшановуємо пам’ять нашого колеги незалежно від його фракційної приналежності, для того, щоб не створювати конфліктних ситуацій, а об’єднувати парламент”, – наголосив народний депутат.

Станом на 17 вересня петицію про надання звання Героя України Андрію Парубію (посмертно) підписали 25 873 людини.

Вбивство Андрія Парубія

30 серпня у Львові посеред вулиці застрелили ексголову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Переодягнений у форму кур’єра служби доставки нападник вистрелив у Парубія близько восьми разів, після чого нардеп помер на місці. Вбивця втік. Менш ніж за дві доби правоохоронці затримали підозрюваного у Хмельницькій області.