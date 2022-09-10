Артем Кравець закликав боснійських футболістів відмовитись від матчу з Росією

Нападник збірної України Артем Кравець у своєму Instagram закликав гравців національної команди Боснії та Герцеговини відмовитися від товариської зустрічі з Росією.

Футболіст звернувся до Ібрагіма Шехіча та Аміра Хаджіахметовича, з якими разом виступав за турецький «Коньяспор». «Я знаю вас як дуже добрих та чесних хлопців, ви не можете поїхати грати туди», — написав Кравець.

Збірна Росії з футболу проведе товариський матч із командою Боснії та Герцеговини 19 листопада у Санкт-Петербурзі. До цього команда Валерія Карпіна зустрінеться з Киргизією та Іраном.