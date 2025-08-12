Армія РФ завдала ударів по Дніпропетровщині: постраждала жінка

11 серпня та вранці 12 серпня росіяни не припиняли обстріли Нікопольського району Дніпропетровської області. Окупанти застосовували артилерію та FPV-дрони. Під ударами перебували Нікополь та Мирівська громада.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок обстрілів постраждала 55-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач.
Також внаслідок артобстрілу Марганецької громади напередодні вдень виникла пожежа. Вогонь знищив приватний будинок.
Межівську громаду Синельниківського району противник атакував безпілотниками. Загорілася будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджено заклад культури.
Через удар по Межівській громаді пошкоджені адмінбудівля, гімназія, їдальня. Горіли господарські споруди.