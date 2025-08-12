Армія РФ завдала ударів по Дніпропетровщині: постраждала жінка

ЗСУ зачистили від окупантів ще два населені пункти на Сумщині, — Генштаб

Унаслідок обстрілів постраждала 55-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач.

11 серпня та вранці 12 серпня росіяни не припиняли обстріли Нікопольського району Дніпропетровської області. Окупанти застосовували артилерію та FPV-дрони. Під ударами перебували Нікополь та Мирівська громада.