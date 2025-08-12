        Суспільство

        Армія РФ завдала ударів по Дніпропетровщині: постраждала жінка

        Галина Шподарева
        12 Серпня 2025 09:04
        Рятувальники на місці пожежі на Дніпропетровщині / Фото: Сергій Лисак
        Рятувальники на місці пожежі на Дніпропетровщині / Фото: Сергій Лисак

        11 серпня та вранці 12 серпня росіяни не припиняли обстріли Нікопольського району Дніпропетровської області. Окупанти застосовували артилерію та FPV-дрони. Під ударами перебували Нікополь та Мирівська громада.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

        Унаслідок обстрілів постраждала 55-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач.

        Також внаслідок артобстрілу Марганецької громади напередодні вдень виникла пожежа. Вогонь знищив приватний будинок.

        Межівську громаду Синельниківського району противник атакував безпілотниками. Загорілася будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджено заклад культури.

        Через удар по Межівській громаді пошкоджені адмінбудівля, гімназія, їдальня. Горіли господарські споруди.

        Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото: Сергій Лисак

