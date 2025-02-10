Суспільство

Армія РФ запустила по Україні 83 безпілотники, 61 дрон збила ППО
10 Лютого 2025 09:15
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Робота мобільної вогневої групи / Фото: Нацгвардія України
Робота мобільної вогневої групи / Фото: Нацгвардія України

У ніч на 10 лютого, починаючи з 21:00 9 лютого, противник атакував Україну 83 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 61 “шахеда” та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.


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