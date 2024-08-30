Суспільство

Армія рф вночі атакували Україну 18 “Шахедами” та “Іскандером”
30 Серпня 2024 09:32
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дрони, ракетні обстріли
Дрон / Reuters

У ніч на 30 серпня окупанти атакували 18 “Шахедами” та балістичною ракетою “Іскандер-М”, сили ППО збили 12 безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

“У ніч на 30 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою “Іскандер-М” із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136″ із районів Приморсько-Ахтарська та Курська – РФ”.

Повідомляється, що для відбиття атаки залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА  “Shahed-131/136”, чотири були локаційно втрачені, тобто упали самостійно.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.


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