Армія РФ вдарила безпілотниками по складах під Харковом та будинку культури в області (фото)

Близько 1:00 11 лютого у місті Мерефа Харківського району внаслідок збиття БпЛА було пошкоджено складські будівлі. Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, на Мерефу війська РФ здійснили масовану атаку: пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, будівлі підприємства, приватні житлові будинки, господарчі поміщення, магазин. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що для атак по місту російська армія застосувала сім БпЛА «Герань-2».

Обстріли Куп’янського району 10 лютого

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Куп’янську та населених пунктах району. Ворог застосовував КАБи та дрони. Внаслідок обстрілів зруйновано будинки, сталися пожежі.

В селі Пристін внаслідок влучання БпЛА «Молнія» та FPV-дрона пошкоджено автомобіль і будинок культури.

Обстріли Харківського та Ізюмського районів

В селищі Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.

В селі Гороховатка Ізюмського району БпЛА в дерево, також пошкоджено приватний будинок.