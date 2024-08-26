Суспільство

Армія рф атакувала підприємство на Харківщині: є загиблий та поранені
26 Серпня 2024 12:35
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото / ДСНС

У результаті ворожого удару по Ізюмському району Харківської області одна людина загинула та ще дві дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмському району загинув чоловік. Ще дві людини отримали поранення”.

Також, за його словами, зафіксоване влучання по Немишлянському району Харкова (минулося без постраждалих) і влучання ракетою Х-22 було по с. Олексіївка Лозівського району (горіла трава на площі 1 га, дані про постраждалих не надходили).

У селі Першотравневе Красноградського району окупанти пошкодили об’єкт інфраструктури.


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