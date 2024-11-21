Кримінал

Армія РФ атакувала Кривий Ріг: є влучання в адмінбудівлю та поранені 
21 Листопада 2024 11:53
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кривий ріг, обстріл
Ілюстративне фото з відкритих джерел

21 листопада російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок якого постраждали двоє людей, за попередніми даними.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обладманістрації Сергій Лисак у Telegram.

“Зараз відомо про двох постраждалих – це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості”.

Також повідомляється про часткове руйнування адміністративної будівлі та пошкодження двох двоповерхових житлових будинків. Інформація уточнюється.


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