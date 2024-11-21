Армія РФ атакувала Кривий Ріг: є влучання в адмінбудівлю та поранені 

21 листопада російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок якого постраждали двоє людей, за попередніми даними.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обладманістрації Сергій Лисак у Telegram.

“Зараз відомо про двох постраждалих – це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості”.

Також повідомляється про часткове руйнування адміністративної будівлі та пошкодження двох двоповерхових житлових будинків. Інформація уточнюється.