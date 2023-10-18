Кримінал

Армія Ізраїлю звинуватила Ісламський джихад в ударі по лікарні в секторі Газиэ

18 Жовтня 2023 07:19
читать на русском →
ізраїль

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що, за даними розвідки, вибух у лікарні Гази, який забрав сотні життів, викликала невдала ракета палестинського Ісламського джихаду.

Про це пише Times of Israel.

У заяві ЦАХАЛ йдеться, що «аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що в секторі Газа терористи випустили ракетний шквал, який пройшов у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі під час удару».

«Розвідувальні дані з багатьох джерел, які ми маємо в руках, вказують на те, що „Ісламський джихад“ відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі», — додає ЦАХАЛ.

У вівторок, 17 жовтня, палестинці заявили, що Ізраїль ударив по лікарні в секторі Газа, внаслідок чого загинули кілька сотень людей.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Жовтня 2023 07:05

Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю: одна з ракет влучив у багатоповерхівку
18 Жовтня 2023 07:12

Байден планує просити у Конгресу додаткові $100 млрд для України та Ізраїлю — Bloomberg
17 Жовтня 2023 19:06

“Атакамси себе показали”- президент України підтвердив використання Силами оборони ракет ATACMS
17 Жовтня 2023 17:51

Україна била по аеродромах ворогів ракетами ATACMS
17 Жовтня 2023 16:42

Посадовець ДСНС не задекларував майно на 13 млн
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
усі думки