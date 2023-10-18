Армія Ізраїлю звинуватила Ісламський джихад в ударі по лікарні в секторі Газиэ

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що, за даними розвідки, вибух у лікарні Гази, який забрав сотні життів, викликала невдала ракета палестинського Ісламського джихаду.

Про це пише Times of Israel.

У заяві ЦАХАЛ йдеться, що «аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що в секторі Газа терористи випустили ракетний шквал, який пройшов у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі під час удару».

«Розвідувальні дані з багатьох джерел, які ми маємо в руках, вказують на те, що „Ісламський джихад“ відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі», — додає ЦАХАЛ.

У вівторок, 17 жовтня, палестинці заявили, що Ізраїль ударив по лікарні в секторі Газа, внаслідок чого загинули кілька сотень людей.