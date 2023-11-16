Суспільство

Армія Ізраїлю переходить до наступної фази наземної операції в Газі

16 Листопада 2023 19:45
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ізраїль

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив у четвер, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила «важливі знахідки» у лікарні «Аль-Шифа» у Газі і переходить до «наступного етапу» наземної операції.

Про це повідомляє Times of Israel.

Водночас Галлант не розкрив деталей знахідок у лікарні «Аль-Шифа».

«Операція триває, і вона проводиться чітко, вибірково, але дуже, дуже рішуче. Наступний етап розпочато», – заявив очільник оборонного відомства Ізраїлю.

За словами Галланта, ЦАХАЛ завершив захоплення західної частини Гази та очистив територію від «будь-яких бойовиків та активів ХАМАСу».


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