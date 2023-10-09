Суспільство

Армія Ізраїлю цієї ночі наносила удари по будинках бойовиків сектору Газа

9 Жовтня 2023 07:00
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війна, ізраїль

Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Газа, щоб “знищити можливості терористичної групи ХАМАС”, військові бомблять не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.

Про це повідомляє The Times of Israel, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram.

Серед цілей, уражених в ніч на 9  жовтня, були:

  •  кілька командних пунктів; 
  • будівля, де проживають бойовики ХАМАС; 
  • командний центр, який використовується високопоставленим чиновником військово-морських сил ХАМАС; 
  • “майно, який використовується ХАМАСом”, розташоване у мечеті в Джабалії; 
  • активи, які терористична група використовує для розвідки.

Водночас Левін повідомив, що ліквідований один із командирів бойовиків Ріфат Абу-Хілаль, він же “Абу аль-Абад”. 

За його інформацією, з сектору Газа з жахом повідомляють, що Ізраїль знищує не лише будинки командирів (як робив це раніше), а й будинки усіх бойовиків, навіть пересічних. 

Жителі Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом “Акеш ба гаг” (“Стук по даху”), а одразу знищує будинки один за одним.


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