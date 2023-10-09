Армія Ізраїлю цієї ночі наносила удари по будинках бойовиків сектору Газа

Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Газа, щоб “знищити можливості терористичної групи ХАМАС”, військові бомблять не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.
Про це повідомляє The Times of Israel, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram.
Серед цілей, уражених в ніч на 9 жовтня, були:
- кілька командних пунктів;
- будівля, де проживають бойовики ХАМАС;
- командний центр, який використовується високопоставленим чиновником військово-морських сил ХАМАС;
- “майно, який використовується ХАМАСом”, розташоване у мечеті в Джабалії;
- активи, які терористична група використовує для розвідки.
Водночас Левін повідомив, що ліквідований один із командирів бойовиків Ріфат Абу-Хілаль, він же “Абу аль-Абад”.
За його інформацією, з сектору Газа з жахом повідомляють, що Ізраїль знищує не лише будинки командирів (як робив це раніше), а й будинки усіх бойовиків, навіть пересічних.
Жителі Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом “Акеш ба гаг” (“Стук по даху”), а одразу знищує будинки один за одним.