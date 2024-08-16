Економіка

АРМА шукає оцінювачів та управителів майна Медведчука
16 Серпня 2024 16:42
читать на русском →

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурси на відбір оцінювачів та управителів для арештованого майна екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресслжуба АРМА.

На сайті Нацагентства вже оголошені конкурси щодо: 

Зазначається, що кожен охочий, крім представників РФ, можуть взяти участь у конкурсах на відбір оцінювача  та управителя цими активами.

“Після проведення незалежної оцінки по кожному з цих активів та обрання управителів, це майно почне працювати на благо держави, приносячи значні кошти до державного бюджету України”, – йдеться у повідомленні.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
16 Серпня 2024 13:56

У двох очільників ТЦК на Київщині знайшли більше 1 мільйона доларів
16 Серпня 2024 17:44

Благодійний фонд, який збирав гроші на відбудову Охматдиту, відмовився перераховувати гроші на рахунки лікарні
16 Серпня 2024 17:25

Стало відомо, коли пройде реванш Усика і Ф’юрі
16 Серпня 2024 17:07

В Україні цього року зібрали 21,7 млн тонн пшениці
16 Серпня 2024 14:48

Уряд запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки