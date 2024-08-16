АРМА шукає оцінювачів та управителів майна Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурси на відбір оцінювачів та управителів для арештованого майна екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресслжуба АРМА.

На сайті Нацагентства вже оголошені конкурси щодо:

Зазначається, що кожен охочий, крім представників РФ, можуть взяти участь у конкурсах на відбір оцінювача та управителя цими активами.

“Після проведення незалежної оцінки по кожному з цих активів та обрання управителів, це майно почне працювати на благо держави, приносячи значні кошти до державного бюджету України”, – йдеться у повідомленні.