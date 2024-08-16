АРМА шукає оцінювачів та управителів майна Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурси на відбір оцінювачів та управителів для арештованого майна екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.
Про це повідомляє пресслжуба АРМА.
На сайті Нацагентства вже оголошені конкурси щодо:
- Спортивної бази “Жовтень” у Обухівському районі Київської області.. Розташована в лісній екологічно чистій зоні, поряд із річкою. Має спеціальне місце для паркування яхти.
- Цегельного заводу “Керамбуд” у Львові. Один із найпотужніших виробників цегли на заході Україні, який обладнаний високотехнологічним повністю автоматизованим сучасним німецьким обладнанням.
- Відомого виробника бетону “Бетонбуд” та будівельного підприємства “Капітал Плаза” у Львівській області.
- Трьох квартир в Оболонському районі м. Києва та приватного будинку з видом на Оболонську набережну.
Зазначається, що кожен охочий, крім представників РФ, можуть взяти участь у конкурсах на відбір оцінювача та управителя цими активами.
“Після проведення незалежної оцінки по кожному з цих активів та обрання управителів, це майно почне працювати на благо держави, приносячи значні кошти до державного бюджету України”, – йдеться у повідомленні.