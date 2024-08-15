АРМА продало Maybach Медведчука за 1,8 млн грн

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на аукціоні автомобіль Maybach, який належав Віктору Медведчуку, за 1,8 млн грн.

Про це повідомила голова Нацагентства Олена Дума.

“Сьогодні автомобіль Maybach (2003 року) Медведчука пішов з молотка за 1 829 009 грн. Крім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки Bombardier за 160 000 грн”, – йдеться в повідомленні.

Загальна сума проданих транспортних засобів, що належали Медведчукові, сягнула 3 млн грн з урахуванням коштів від реалізованих раніше баггі та квадроцикла на 1 млн грн.

Виручені від продажу кошти підуть на закупівлю Нацагентством військових облігацій.

Крім того, АРМА вже отримало незалежну оцінку щодо 20 колекційних наручних годинників Медведчука. Оцінені в 10,6 млн грн годинники незабаром будуть реалізовані через онлайн-аукціон. Найближчим часом агентство очікує на результат оцінки 136 картин.

“92-метрова яхта Медведчука Royal Romance також обовʼязково буде реалізована. Розраховуємо на нову ухвалу Суду за поданням Офісу Генпрокурора щодо арешту яхти та передачі активу на реалізацію”, – зазначила Дума.

За її словами, незабаром спортивна база під Києвом, яка раніше належала Медведчуку, отримає нового управителя.