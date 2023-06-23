Кримінал

Арахамія зізнався, що його шокувала інформація про іспанську нерухомість одеського військкома

23 Червня 2023 10:39
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корупція

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що ініціює перевірки всіх обласних військкомів щодо можливої корупційної діяльності.

Ідея з’явилася у нього після перегляду розслідування про нерухомість одеського обласного військкома Євгена Борисова в Іспанії на мільйони євро.

“Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування.

Паралельно ініціюю звернення до уповноважених органів, щоби провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей.

Просто в шоці від цинізму того, що відбувається”, – заявив Арахамія.


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