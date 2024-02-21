Політика

Арахамія підбив підсумки зустрічі  Зеленського з депутатами фракції “Слуга народу”

21 Лютого 2024 20:18
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зеленський, слуга народу
Давид Арахамія / Getty Images

Голова фракції “Слуги народу” підбив підсумки першої з початку повномасштабної зустрічі президента України з депутатами фракції.

Арахамія наголосив, що зустріч планувалась ще наприкінці минулого року, але графік президента дозволив провести її лише зараз.

“Розуміємо, що вона (зустріч — ред.) привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії”, — написав він в Телеграм.

Як повідомив депутат, метою зустрічі була синхронізація усіх зусиль і посилення окремих напрямків роботи.

“Говорили про найголовніше для нашої Перемоги — фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками”, — повідомив Арахамія.


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