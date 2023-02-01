Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив кілька обшуків, про які раніше в середу повідомили українські медіа.
«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», – заявив він.
Зокрема, голова фракції повідомив, що сьогодні мають місце:
- обшуки у податковій службі
- вручення повідомлень про підозру посадовцям Міністерства оборони
- обшуки у Ігоря Коломойського у справі щодо «Укрнафти»
- «ціла серія негласних слідчих дій»
- обшуки в екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
- обшуки в народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Столара
- звільнення всього керівного складу митниці
«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», – додав Арахамія.
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