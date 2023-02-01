Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив кілька обшуків, про які раніше в середу повідомили українські медіа.

«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», – заявив він.

Зокрема, голова фракції повідомив, що сьогодні мають місце:

обшуки у податковій службі

вручення повідомлень про підозру посадовцям Міністерства оборони

обшуки у Ігоря Коломойського у справі щодо «Укрнафти»

«ціла серія негласних слідчих дій»

обшуки в екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

обшуки в народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Столара

звільнення всього керівного складу митниці

«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», – додав Арахамія.