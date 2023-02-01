Політика

Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці

1 Лютого 2023 13:41
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кадри

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив кілька обшуків, про які раніше в середу повідомили українські медіа.

«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», – заявив він.

Зокрема, голова фракції повідомив, що сьогодні мають місце:

  • обшуки у податковій службі
  • вручення повідомлень про підозру посадовцям Міністерства оборони
  • обшуки у Ігоря Коломойського у справі щодо «Укрнафти»
  • «ціла серія негласних слідчих дій»
  • обшуки в екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
  • обшуки в народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Столара
  • звільнення всього керівного складу митниці

«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», – додав Арахамія.


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