Apple згортає плани щодо збільшення випуску iPhone 14

Американська Apple Inc відмовляється від планів збільшення виробництва нових моделей iPhone 14 через слабкий попит, пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Компанія повідомила постачальникам, що більше не має наміру наполягати на збільшенні випуску iPhone 14 на 6 млн. смартфонів у другому півріччі поточного року, зазначили співрозмовники агентства. Натомість Apple планує виробити 90 млн смартфонів, майже стільки ж, скільки в другому півріччі попереднього року і на рівні прогнозу компанії, оприлюдненого цього літа.

Apple оновила прогнози виробництва напередодні презентації iPhone 14. Деякі постачальники компанії готувалися до зростання замовлень на смартфони на 7%, зазначає Bloomberg.

Але, як виявилося насправді, попит на нові моделі виявився обмеженим. Продажі iPhone у Китаї, найбільшому ринку смартфонів, знижуються останнім часом через економічний спад. Кількість замовлень iPhone 14 в країні в перші три місяці після надходження в продаж виявилася на 11% меншою від числа замовлень iPhone 13 в той же період минулого року, згідно з даними Jefferies.

Тим часом джерела Bloomberg відзначили, що попит на більш дорогі моделі iPhone 14 Pro в деяких випадках вищий за попит на стартові версії.