Техно

Apple презентувала шолом змішаної реальності Vision Pro

6 Червня 2023 09:51
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Apple

Apple Inc. у ході щорічної конференції для розробників представила шолом змішаної реальності Vision Pro, що дозволяє користувачеві працювати з віртуальними об’єктами, накладеними на предмети реального світу, пише MarketWatch.

Шолом, який на вигляд швидше нагадує гірськолижну маску, надійде в продаж на початку 2024 року і коштуватиме $3 499.

Аналітики відзначають, що Apple анонсувала продукт у новій категорії товарів вперше за вісім років, і сподіваються на повторення успіху минулих новинок американської компанії, які здійснили революцію у сегментах смартфонів та планшетів.

Користувачі зможуть контролювати Vision Pro за допомогою очей та жестів, а також голосовим керуванням. Шолом має кілька налаштувань залежно від глибини занурення у віртуальну реальність та може працювати автономно до двох годин. З його допомогою можна переглядати зображення та відео, брати участь у відеоконференціях, користуватися різними програмами.

Аналітик Morgan Stanley Ерік Вудрінг вважає, що продажі Vision Pro зростатимуть поступово і становитимуть 850 тис. одиниць у 2024 фінансовому році та 3,4 млн у 2026 фінроці. Аналітик оцінює обсяг сукупного глобального ринку шоломів віртуальної/доповненої реальності у $100 млрд до 2030 року та понад $500 млрд до 2037 року.

Тим часом останніми роками популярність таких пристроїв знижується. У 2022 році у світі було продано 9 млн шоломів на суму близько $4 млрд, на 20% менше, ніж роком раніше.


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