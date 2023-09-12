Техно

Apple презентувала нові iPhone

12 Вересня 2023 21:39
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Apple, iPhone

Компанія Apple на заході Wonderlust презентувала нову лінійку смартфонів iPhone 15 – iPhone 15 і 15 Plus. Це чергове оновлення з кількома новими функціями.

Найбільша зміна – порт USB-C замість Lightning, який Apple представила в 2012 році з iPhone 5. USB-C буде передавати заряд, аудіо та відео, а зарядний кабель USB-C для Apple Watch дозволить живити смартгодинник через акумулятор iPhone.

Як і новинки минулого року, iPhone 15 і 15 Plus оснащені 6,1- і 6,7-дюймовими екранами відповідно. Велика зміна цього року полягає в тому, що зник “чубчик”, його замінив Dynamic Island, який Apple вперше представила в лінійці iPhone 14 Pro минулого року.

Ще одна велика зміна екрана цього року – збільшена яскравість. Піковий показник за сонячного світла досягає 2000 ніт, а під час відтворення HDR-відео досягає 1600 ніт.

Серед оновлень камери – 48-мегапіксельний датчик, який Apple вперше представила в торішньому iPhone 14 Pro. Також є ширококутний обʼєктив і портретний режим, який вмикається автоматично, коли бачить, що користувач фокусується на людині чи тварині.

iPhone 15 використовує чип A16 Bionic, який Apple встановила в iPhone минулого року. 

Apple цьогоріч відмовилася від шкіряних аксесуарів для своїх гаджетів – це ремінці для Apple Watch та чохли для iPhone. Натомість компанія використовує власну тканину FineWoven від Apple. Як зазвичай, iPhone 15 представлений у п’яти кольорах: чорному, світло-блакитному, м’ятно-зеленому, світло-жовтому та рожевому. Ціни не змінилися проти минулого року — iPhone 15 коштуватиме $799, а 15 Plus — $899, обидва з пам’яттю 128 ГБ.


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