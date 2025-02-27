Кримінал

Апеляційний суд  змінив запобіжний захід екскомандирові 125 бригади ТРО Горбенку
27 Лютого 2025 19:07
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Засідання Печерського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід Артуру Горбенку / Фото: hromadske
Засідання Печерського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід Артуру Горбенку / Фото: hromadske

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенанту Артуру Горбенку, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини.

Адвокат Максим Тхорівський у коментарі Українській правді повідомив, що замість тримання під вартою суд призначив Горбенку цілодобовий домашній арешт до 20 березня.

Раніше, 22 січня, Горбенку було призначено два місяці перебування під вартою, з можливістю вийти під заставу у 25 мільйонів гривень.

Затримання генералів, зокрема Горбенка, відбулося 20 січня. За даними слідства, вони не забезпечили належний захист Харківщини, що призвело до прориву російських військ у травні 2024 року.

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань звинувачують колишніх посадовців ЗСУ у невиконанні бойових статутів під час підготовки оборони прикордонних районів Харківщини, що сприяло захопленню частини області.


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