Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними

Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні постановив, що більшість тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, є незаконними. Водночас вони залишатимуться чинними до 14 жовтня, аби адміністрація мала час оскаржити рішення у Верховному суді, повідомляє Reuters.

Йдеться про так звані «взаємні» тарифи, введені Трампом у квітні, а також окремий пакет тарифів проти Китаю, Канади та Мексики у лютому. Суд ухвалив рішення більшістю 7 проти 4, зазначивши, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) не дає президенту прямого права запроваджувати мита чи податки. Трамп став першим американським президентом, який застосував цей закон для введення тарифів.

Адміністрація Трампа аргументувала заходи необхідністю реагувати на торговельний дефіцит та боротьбою з потоками наркотиків через кордон. Однак суд наголосив, що Конгрес, а не президент, має конституційні повноваження встановлювати тарифи й податки.

Трамп розкритикував рішення, назвавши суд «високопартійним», і заявив у соцмережі Truth Social, що сподівається на його скасування Верховним судом. Він попередив, що скасування тарифів стане «катастрофою для країни».

Це рішення додає невизначеності до економічної політики Трампа, який зробив тарифи ключовим інструментом зовнішньої політики у другій президентській каденції. Експерти відзначають, що адміністрація готувалася до такого розвитку подій і може спробувати зберегти мита, спираючись на інші законодавчі норми.

Очікується, що питання тарифів, а також окремий юридичний спір щодо незалежності Федеральної резервної системи, зрештою опиняться перед Верховним судом США, що може стати безпрецедентним випробуванням для всієї економічної програми Трампа.