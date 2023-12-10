AP: Обладнання для ЗСУ застрягло на польському кордоні

Компоненти для створення безпілотників та комунікаційне обладнання для ЗСУ затримуються вже на кілька тижнів на польському кордоні, повідомляє Associated Press.

“Близько 200 пікапів, необхідних для перевезення боєприпасів та евакуації поранених з передової, заблоковано на кордоні. 3000 джгутів також застрягли на кордоні. Організація, що поставляє комплектуючі, змогла доставити безпілотники, генератори та акумулятори з наявних запасів, «але ці запаси закінчуються», – йдеться у матеріалі агенції.

Коли водії пред’являють польським далекобійникам документи про те, що машини призначені для українських військових, «це не суттєво впливає на протестувальників». Протестувальники далекобійники стверджують, що не всі поставки, заявлені як військова допомога, є такими насправді. Вони закликають ЄС відновити обмеження на кількість українських вантажівок, які можуть в’їжджати до блоку.

Організатори акції заявляють, що українські далекобійники здійснюють несанкціоновані перевезення по всій Європі. Вони пропонують «кричуще низькі ціни» – на 35% нижчі, ніж у польських далекобійників, – і «витісняють нас із ринку», заявляють учасники блокади.

Незважаючи на те, що Польща та інші сусідні країни були одними з найбільших прихильників України у війні, це викликає невдоволення з боку далекобійників та фермерів, які втрачають бізнес через дешевші українські товари та послуги, що надходять до найбільшого торговельного блоку світу. “Це наголошує на труднощах інтеграції України до ЄС у разі її схвалення”, – підсумовує агентство.