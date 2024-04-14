Суспільство

AP: “Громадянська війна” перемагає в американському кінопрокаті

14 Квітня 2024 18:48
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Провокаційна стрічка “Громадянська війна” Алекса Гарленда не лише розпалила дискусію. Фільм також надихнув глядачів піти до кінотеатрів цими вихідними, де він перевершив очікування і заробив 25,7 мільйона доларів від продажу квитків у Північній Америці, згідно з оцінками студії, опублікованими в неділю.

Як пише AP, це найбільша прем’єра року з рейтингом R на сьогоднішній день і рекорд для A24, студії, яка створила такі фільми, як “Все і одразу” та “Залізний кіготь”. “Громадянська війна” також потіснила “Ґодзіллу та Конґа” з вершини касових зборів. Титанічний фільм від Warner Bros. утримував перше місце протягом останніх двох вихідних.

“Громадянська війна” з Кірстен Данст, Вагнером Моурою та Кейлі Спейні в головних ролях розповідає про журналістів з передової, які в недалекому майбутньому висвітлюють руйнівний конфлікт у США і намагаються пробитися до Вашингтона. Історія, написана Гарлендом, який також є автором фільмів “Ex Machina” та “Анігіляція”, показує США, де Каліфорнія і Техас об’єдналися проти президента, який розпустив ФБР і пішов на третій термін.

Кадри з фільму “Громадянська війна” / Скріншоти AP

Хоча фільм “Громадянська війна” повністю вигаданий, він викликав дискусії з моменту виходу першого трейлера, які вийшли за рамки роздумів кінокритиків і традиційних рецензій. Цими вихідними The New York Times опублікувала дві авторські статті, присвячені фільму, одну – Стівена Марша, а іншу – Мішель Ґолдберг. Також були статті на CNN та Politico.

Напередодні вихідних прогнози показували, що фільм дебютує в діапазоні від $15 до $24 мільйонів. Фільм вийшов на 3,838 екранах у США та Канаді, включно з IMAX. Це найдорожчий фільм, який коли-небудь знімала студія, з виробничим бюджетом у 50 мільйонів доларів, який не враховує мільйони, витрачені на маркетинг і промоушн.

До “Громадянської війни” найбільшим дебютом A24 був фільм жахів Арі Астера “Спадкове”, який у 2018 році зібрав $13,6 млн. A24 не завжди відкриває фільми в національному прокаті з перших днів. Студія заявила, що “Громадянська війна” перевищила показники на ринках “від Лос-Анджелеса до Ель-Пасо”.


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