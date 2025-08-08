Антициклон Ines несе в Україну суху та сонячну погоду

У суботу, 9 серпня, в Україні переважатиме суха та малохмарна погода. Синоптичну ситуацію визначатиме антициклон Ines, який охопить більшу частину Європи.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Антициклон Ines, що сформувався над Центральною Європою, забезпечить стабільні погодні умови та в Україні. У більшості регіонів очікується спокійна та суха погода з комфортними температурами та слабким вітром. Атмосферний тиск буде підвищеним, а небо — здебільшого малохмарним.

У західних областях суттєвих опадів не прогнозують. Лише вночі на Поліссі та вдень у Карпатах можливі короткочасні дощі. Вітер вночі буде змінних напрямків, вдень — північно-західний, зі швидкістю 3-8 м/с. В окремих районах уночі та вранці можливий слабкий туман.

Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 °C. Вдень очікується +23…+28 °C, а на Закарпатті повітря прогріється до +28…+32 °C.