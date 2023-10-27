Amnesty International звинуватила Ізраїль у скоєнні воєнних злочинів

Організація Amnesty International звинуватила «всі сторони ізраїльсько-палестинського конфлікту» у воєнних злочинах. У своїй заяві вони закликали до припинення вогню.

Генсек Amnesty International Аньєс Калламар назвала це «жахливими подіями».

«Останні два з половиною тижні ми спостерігаємо, як в Ізраїлі та на окупованих палестинських територіях відбуваються жахливі події неймовірного масштабу. Понад 2 мільйони людей у секторі Газа намагаються вижити в обстановці катастрофічної гуманітарної кризи і безпрецедентного рівня жертв серед мирного населення. У Газі вбито понад 6546 осіб, в Ізраїлі вбито щонайменше 1400 осіб, ще тисячі поранено. ХАМАС утримує в заручниках понад 200 осіб. Усі сторони конфлікту продовжують найсерйознішим чином порушувати норми міжнародного гуманітарного права, аж до військових злочинів», — заявила генсек Amnesty International Аньєс Калламар.

Amnesty International закликає:

«Припинити незаконні напади, включно з нападами невибіркового характеру, прямі напади на цивільних осіб і цивільні об’єкти, а також напади, під час яких не дотримуються принципу пропорційності.

Ізраїль має негайно дозволити безперешкодне доставляння гуманітарної допомоги мирним жителям окупованого сектору Газа, зняти 16-річну незаконну блокаду Гази та негайно допустити представників незалежної комісії з розслідування подій на окупованій палестинській території.

Міжнародне співтовариство має запровадити комплексне збройове ембарго щодо всіх сторін конфлікту з огляду на серйозність скоєних порушень, які можна розцінювати як злочини в рамках міжнародного права.

Міжнародний кримінальний суд має продовжити розслідування ситуації в Палестині й отримати повну підтримку та всі необхідні ресурси.

ХАМАС і всі інші збройні угруповання повинні беззастережно і негайно відпустити всіх цивільних заручників і забезпечити всім утримуваним особам гуманне поводження, включно з медичною допомогою.

Ізраїль повинен відпустити всіх довільно утримуваних палестинців.

Мають бути усунені першопричини конфлікту, включно з демонтажем ізраїльської системи апартеїду щодо всіх палестинців”.

Представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят в інтерв’ю Politico заявила, що Amnesty International є антисемітською організацією, яка упереджено ставиться до Ізраїлю.

«Мовчання організації після звірств, скоєних терористами ХАМАС 7 жовтня, коли було вбито більше ніж 1400 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками і літніми людьми, і більше ніж 220 осіб було викрадено до сектору Газа, лише демонструє, що Amnesty International є пропагандистською організацією, що працює на терористів ХАМАС», — сказала вона.