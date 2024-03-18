Політика

Американський сенатор Ліндсі Грем прибув до Києва

18 Березня 2024 12:48
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Американський сенатор Ліндсі Грем на пероні в Києві / Фото: U.S. Embassy Kyiv

До України сьогодні, 18 березня, прибув американський сенатор Ліндсі Грем. Про це повідомило посольство США в Україні.

“Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема в Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією”, – йдеться у повідомленні.

Ліндсі Грем є республіканцем, старшим сенатором США від штату Південна Кароліна. З початку повномасштабної російської агресії він не вперше відвідує Україну.


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