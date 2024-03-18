Американський сенатор Ліндсі Грем прибув до Києва

До України сьогодні, 18 березня, прибув американський сенатор Ліндсі Грем. Про це повідомило посольство США в Україні.
“Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема в Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією”, – йдеться у повідомленні.
Ліндсі Грем є республіканцем, старшим сенатором США від штату Південна Кароліна. З початку повномасштабної російської агресії він не вперше відвідує Україну.
Сьогодні ми вітаємо сенатора @LindseyGrahamSC у Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією. pic.twitter.com/Dm1QW2IfUQ— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2024