Американський сенатор Ліндсі Грем прибув до Києва

До України сьогодні, 18 березня, прибув американський сенатор Ліндсі Грем. Про це повідомило посольство США в Україні.

“Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема в Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією”, – йдеться у повідомленні.

Ліндсі Грем є республіканцем, старшим сенатором США від штату Південна Кароліна. З початку повномасштабної російської агресії він не вперше відвідує Україну.