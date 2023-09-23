Американський підліток зібрав на допомогу Україні понад $200 тисяч

13-річний американець Раян Хіршхорн зібрав на допомогу Україні понад 200 тисяч доларів.

Підлітка нагородив “Золотим серцем” Володимир Зеленський. Також президент зазначив, що Раян міг проводити час за PlayStation, але вибрав захист свободи.

“Райан – сильний чоловік. Йому 13 років. Разом зі своїм батьком він розпочав дуже надихаючий проект – із використанням сердець. Це синьо-жовта скульптура, що нагадує іншим людям, іншим громадам та народам, що таке свобода. Цей проект зібрав великі пожертвування для придбання медичного обладнання для українців. Райан міг би просто проводити час за PlayStation – справжній чоловік, але він підліток. І в Райана сильне, велике серце, золоте серце. Такі серця сприймають свободу серйозно, вони просто грають із нею. Дякую тобі, Райан! Дякую, наш друже!” – сказав Зеленський на зустрічі з представниками урядових та ділових кіл США, пресою та українською громадою.

Міністр закордонних справ України Кулеба також подякував хлопцю, і додав, що дякує дітям США та решти світу за допомогу Україні, і бажає їм більше часу як на великі справи, так і на улюблені ігри.