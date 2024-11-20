Суспільство

Американське посольство попередило про ймовірний масований ракетний обстріл 20 листопада
20 Листопада 2024 09:15
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посольство, ракетний удар, сша
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сполучені Штати 20 листопада ухвалили рішення закрити своє посольство в Києві через отримання інформації про загрозу масштабної повітряної атаки з боку Росії.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

“Посольство США в Києві отримало конкретні дані про потенційну загрозу серйозної повітряної атаки 20 листопада. З міркувань безпеки посольство буде зачинене, а співробітникам було надано інструкції залишатися в укриттях”.

Громадянам США рекомендують бути готовими негайно спуститися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.


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