Політика

Американська влада попередила про масшатбну дезінформаційну кампанію з боку РФ 
5 Листопада 2024 09:52
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вибори, рф, сша
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Влада США повідомила про можливе втручання РФ  у процес виборів.

Про це повідомляє The Guardian.

У спільній заяві Офісу директора національної розвідки (ODNI), ФБР та Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури йдеться, що Росія є головним джерелом загроз, поширюючи неправдиві твердження про маніпуляції з результатами виборів в ключових штатах.

“Росія є найактивнішою загрозою, – йдеться у заяві. – Ці зусилля можуть призвести до підбурювання до насильства, в тому числі проти членів виборчих комісій”.

За даними розвідки, активність російської дезінформаційної кампанії зросте в день виборів та наступні тижні. Як приклад наводиться відео, де стверджується про масові фальсифікації на виборах в Арізоні на користь Камали Гарріс. Державний секретар Арізони назвав це відео цілковитою фальшивкою. 

Раніше вже було виявлено та спростовано російські дезінформаційні матеріали щодо нібито знищення бюлетенів за Трампа в Пенсильванії та кампанії проти Гарріс.

Влада також зазначила, що Іран залишається “значною загрозою іноземного впливу на вибори в США”. 

У виданні підкреслили, що успіх у штатах, які вагаються, є ключем до перемоги в Білому домі для суперників Камали Гарріс і Дональда Трампа, і ці штати раніше були в центрі уваги непідтверджених звинувачень у фальсифікаціях на виборах.


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