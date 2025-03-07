Американська компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків, – ЗМІ

Американська компанія Maxar Technologies припинила надання супутникових знімків для українських користувачів.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на кількох клієнтів сервісу, які отримали повідомлення про відключення “за адміністративним запитом”.

За даними видання, фактично рішення пов’язане із забороною уряду США на надання Україні розвідувальних даних. Адміністрація президента Дональда Трампа через Держдепартамент обмежила доступ до супутникових знімків для державних і приватних українських користувачів.

Maxar Technologies була одним із головних постачальників комерційних супутникових даних для відстеження пересування російських військ і оцінки наслідків ударів по окупованих територіях та в Росії. Її знімки також активно використовували світові ЗМІ для аналізу бойових дій.

5 березня, стало відомо, що США призупинили обмін розвідданими з Україною. Наступного дня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова передавати Україні свої розвідувальні дані замість американців.