Політика

Париж готовий передавати Україні розвіддані після паузи з боку США
6 Березня 2025 10:47
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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню / Фото: Офіс президента
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню / Фото: Офіс президента

Франція запропонувала передавати Україні свої розвідувальні дані після того, як США призупинили надання своїх.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє France 24.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що Вашингтон тимчасово припинив надавати Україні розвіддані. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив це, заявивши, що США зупинили як передачу даних, так і постачання зброї. Він також висловив сподівання, що ця пауза не затягнеться.

Франція ж на тлі цієї ситуації висловила готовність посилити співпрацю з Україною у сфері розвідки.


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