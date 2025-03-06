Париж готовий передавати Україні розвіддані після паузи з боку США

Франція запропонувала передавати Україні свої розвідувальні дані після того, як США призупинили надання своїх.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє France 24.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що Вашингтон тимчасово припинив надавати Україні розвіддані. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив це, заявивши, що США зупинили як передачу даних, так і постачання зброї. Він також висловив сподівання, що ця пауза не затягнеться.

Франція ж на тлі цієї ситуації висловила готовність посилити співпрацю з Україною у сфері розвідки.