Американка, яка звинувачувала Байдена у домаганнях, втекла до Росії

Колишня співробітниця офісу на той час сенатора Джо Байдена Тара Рід, яка звинувачувала його у сексуальних домаганнях, втекла до Москви, повідомляє CNN.

Як зазначається, вона вже встигла виступити на спільній з російським пропагандистами пресконференції.

Рід привернула увагу преси під час президентських перегонів 2020 року, звинувативши тодішнього кандидата Джо Байдена у сексуальних домаганнях та нападах на неї, коли вона працювала в його офісі в Сенаті у 1993 році.

Байден рішуче заперечує звинувачення Рід, жоден колишній співробітник офісу Байдена не заявив, що він коли-небудь був свідком або чув про будь-які сексуальні домагання в його офісі в Сенаті.

У 2020 році Байден сказав, що “однозначно заявляє, що цього ніколи, ніколи не було”.

Рід з’явилася у вівторок у Москві, де вона сиділа поруч зі шпигункою Кремля Марією Бутіною, яка була засуджена до 18 місяців американської в’язниці в 2019 році, а зараз сидить в російському парламенті в рядах партії президента Путіна.

Рід заявила, що вирішила приїхати до Москви після погроз життю, які вона отримала цього року після того, як вона повторила свої звинувачення щодо Байдена та оголосила в соцмережах, що готова «дати свідчення під присягою в Конгресі, якщо її попросять».

CNN не вдалося підтвердити заяви Рід про погрози її життю.

Під час прес-конференції Бутіна пообіцяла обговорити можливість надання Рід російського громадянства та попросити Путіна «швидше задовільнити її запит на громадянство».