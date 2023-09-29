Америка виділить Україні $300 млн

Палата представників Конгресу США пізно вечері у четвер проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів на підтримку України.

Про це повідомляє Politico.

Ці кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету США і за їхнє ухвалення голосували окремо.

Крім того, у Палаті представників був ухвалений законопроєкт про витрати на оборону на суму на суму 826 мільярдів доларів.

Хоча обидва проєкти були схвалені, демократи побоюються, що виділення допомоги України в окремий законопроєкт буде представлений російською пропагандою як відмову від України.

“Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов’язань щодо України”, – сказав член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.