Суспільство

Америка скоро передасть Україні нову партію касетних снарядів – NYT

7 Вересня 2023 15:48
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сша, снаряди

США найближчим часом відправлять в Україну нову партію касетних боєприпасів.

Про це пише The New York Times із посиланням на трьох неназваних американських посадовців.

Один із посадовців заявив виданню, що ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Як йдеться у матеріалі, західні посадовці й експерти погоджуються, що касетні боєприпаси найбільш ефективні проти військ та колон техніки, які розосереджені на відкритій місцевості.

Очікують, що попит на боєприпаси в Україні зростатиме, оскільки деякі підрозділи все більше покладаються на важку артилерію, щоб підготувати ґрунт для наступу піхоти.


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