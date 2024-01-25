Політика

Америка розпочне  з Іраком перемовини щодо виведення своїх військ – CNN

25 Січня 2024 17:57
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Сполучені Штати Америки незабаром планують розпочати переговори з Іраком щодо майбутнього військової присутності США на території цієї країни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Те, що переговори почнуться, очікується на тлі нещодавніх публічних закликів уряду Іраку вивести американські війська з країни.

У Багдаді присутність іноземних військових називають дестабілізуючим чинником на тлі війни в секторі Гази.

На сьогодні в Іраку знаходяться близько 2500 військовослужбовців США, які діють там як радники та надають допомогу з грудня 2021 року, відколи американські військові оголосили про припинення своєї “бойової ролі” в цій країні.

Влітку минулого року США та Ірак домовилися сформувати вищу військову комісію як засіб ведення переговорів. До обговорень цього питання будуть залучені військові посадовці та дипломати США.

Зазначається, що представники Вашингтона та Багдада обговорять, чи можна буде покласти край військовій присутності США в Іраку та коли це може статися. У США хочуть, аби цей графік залежав від ситуації в Іраку, зокрема йдеться про боротьбу з ІДІЛ, стабільність уряду та іракських сил безпеки. Водночас в Іраку віддають перевагу встановленню конкретної дати, аби виведення військ США не залежало від ситуації в країні.


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