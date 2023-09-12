Політика

Америка планує продати Польщі системи ППО і ПРО на $4 млрд

12 Вересня 2023 08:43
читать на русском →
польща, ппо, сша

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів.

Про це повідомив Пентагон у понеділок, пише “Європейська правда” з посиланням на агентство Reuters.

За даними Пентагону, в рамках модернізації своєї протиповітряної оборони Польща, яка є членом НАТО, звернулася з проханням придбати другу фазу двохетапної програми для командної системи PATRIOT Configuration-3+ з модернізованими сенсорами і компонентами.

За словами Пентагону, продаж включатиме 93 оперативних центри управління системою, 175 мережевих ретрансляторів управління вогнем та інше супутнє обладнання.

Інтерес Європи до американського озброєння зріс, причому попит зосереджений на таких товарах, як боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, засоби зв’язку, ракети Javelin і безпілотні літальні апарати, які виявилися критично важливими для воєнних дій в Україні.

Генеральним підрядником для поставок систем ПРО буде компанія Northrup Grumman.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Вересня 2023 19:23

Умєров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону Остіном
11 Вересня 2023 21:10

Якщо війна затягнеться, доведеться переводити економіку на воєнні рейки — Зеленський
11 Вересня 2023 20:39

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов іде з посади
11 Вересня 2023 19:11

Генштаб: оперативна обстановка на сході та півдні залишається складною
11 Вересня 2023 17:12

Більшість українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію (опитування)
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
усі думки