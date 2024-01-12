Політика

Америка хоче укласти з Україною безпековий договір

12 Січня 2024 20:20
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сша, україна

Сполучені Штати прагнуть підписати з Україною безпековий договір, коментуючи новину про підписання такого документа з Великою Британією.

Про це журналістам заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк коментуючи безпекову угоду між Україною та Великою Британією, передає “Європейська правда”.

За її словами, досягнення подібної домовленості є завданням, яке поставив президент США.

“Як сказав президент Байден, ми прагнемо допомогти Україні захиститися та стримати майбутню агресію. Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з офісом президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути безпекові зобов’язання з нашого боку. Наразі було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості”, – наголосила дипломатка.

Брінк не розкрила подробиці угоди, оскільки переговори ще тривають. Утім, вона наголосила, що США виступають за вступ України до НАТО і безпекова угода покликана створити “міст для гарантування безпеки”, доки це членство не стало реальністю.

“G7 анонсувала підтримку безпекових гарантій, двосторонніх та багатосторонніх, що будуть таким мостом”, – додала пані посол.


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