Алек Болдуін відновив роботу над фільмом “Раст”

Знімальна група вестерну “Раст” під керівництвом Алека Болдуїна сьогодні відновила роботу над фільмом – через півтора роки після трагічної загибелі оператора Галини Хатчінс, випадково застреленої прямо на знімальному майданчику в Нью-Мексико.

Трагедія сталася у жовтні 2021 року під час зйомок епізоду на ранчо неподалік Санта-Фе.

Виконавець головної ролі, голлівудська зірка Алек Болдуін (він же продюсер картини) за сценарієм вистрілив із реквізитного “Кольта”, який виявився зарядженим бойовим патроном.

Куля поранила режисера фільму Джоела Соузу та вбила оператора Галину Хатчінс. Вона померла по дорозі до лікарні.

На початку року прокуратура змінила формулювання звинувачень проти Болдуїна таким чином, що йому більше не загрожує неминучий термін у в’язниці. Суд над актором розпочався два тижні тому, а колектив “Раста” вирішив продовжити роботу над картиною.

Тепер основне місце зйомки буде у штаті Монтана.

Болдуїн та Соуза залишаються виконавцем головної ролі та режисером відповідно, а місце Галини Хатчінс за камерою займе Б’янка Клайн.

Клайн, на рахунку якої робота над кількома успішними голлівудськими проектами, сказала, що намагатиметься привнести у подальші зйомки бачення Галини, а свій гонорар віддасть на благодійність.

Новим виконавчим продюсером картини став Метью Хатчінс – чоловік загиблої Галини. Алек Болдуїн залишається головним продюсером “Раста”.

За словами юристів Rust Movie Productions – компанії, створеної для зйомок фільму – відтепер на знімальному майданчику заборонено використання будь-яких видів працюючої зброї та боєприпасів.

У лютому продюсери картини говорили, що сцену, під час зйомок якої трагічно загинула Галина Хатчинс, буде переписано.

У жовтні 2021 року в ході зйомок однієї зі сцен Алек Болдуїн здійснив постріл із антикварного “Кольта”.

Актор був упевнений, що револьвер заряджений холостими патронами, оскільки помічник режисера, який передав йому зброю, вигукнув фразу “cold gun” (буквально – “холодний пістолет”). У світі кіно це означає, що зброя є безпечною.

“Я не знаю, що сталося на майданчику. Не знаю, як бойовий патрон опинився в цьому револьвері. Не знаю”, – сказав Болдуїн в інтерв’ю телеканалу ABC у грудні 2021 року.

З того часу знімальна група потрапила під слідство, деякі давали свідчення під присягою. Алеку Болдуїну та менеджеру із збройового реквізиту Ханне Гутьєррес-Рід було пред’явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві.

У квітні цього року Болдуїна виправдали у справі про загибель Хатчинс і в четвер продовжив роботу над головною роллю у фільмі “Раст”.

Галині Хатчінс було 42 роки.