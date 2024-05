Акустичну гітару Леннона продали на аукціоні майже за три мільйони доларів. Це рекорд для музичних інструментів The Beatles

У США на аукціоні продали акустичну гітару Джона Леннона, яка понад півстоліття вважалася зниклою.

Виставлена на торги аукціонного дому Julienʼs Auctions 12-струнна гітара моделі Hootenanny, виготовлена німецькою компанією Framus, пішла з молотка за 2,85 мільйона доларів. Аукціон відбувся 29 травня в Hard Rock Cafe в Нью-Йорку. Ім’я покупця не називають.

Джон Леннон придбав гітару Hootenanny 1964 року. Інструмент використовувався для запису кількох композицій на альбомах The Beatles “Help!” і “Rubber Soul” 1965 року. Зокрема, Леннон грав на ній у пісні “You’ve Got to Hide Your Love Away”, що звучить у фільмі “Help!”. Крім того, цю гітару можна почути в піснях “It’s Only Love”, “I’ve Just Seen a Face” і заголовній “Help!”, а також у “Girl” і “Norwegian Wood (This Bird Has Flown)” з альбому “Rubber Soul”.

Наприкінці 1965 року Джон Леннон подарував цю гітару Гордону Воллеру, учаснику дуету Peter & Gordon, для якого The Beatles писали пісні. Воллер передав гітару своєму менеджеру – той закинув інструмент на горище у себе вдома і забув про нього на десятиліття. Гітару виявили нові власники будинку і виставили на аукціон за оціночною ціною від 485 до 647 тисяч фунтів стерлінгів, пише The Guardian.