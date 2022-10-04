Агродрон, голограма та відеокамера для тварин: що представить Україна на Riga Comm 2022

6-7 жовтня у столиці Латвії Ризі пройде виставка-конференція Riga Comm 2022, яка щорічно збирає в одному місці розробників інтерактивних та інноваційних рішень ІКТ, бізнес-додатків, телекомунікаційних продуктів, послуг IT-аутсорсингу, мобільного маркетингу, захисту інформації тощо. Торгово-промислова Палата України спільно з «Європейською асоціацією програмної інженерії» EASE представлять на ній IT-сферу України, повідомили в Асоціації.

Любов Мочалова, СЕО асоціації EASE, привідкрила завісу підготовки до конференції. За її словами, через воєнний стан та невиїзних чоловіків представити свої продукти компанії можуть не в повному обсязі, однак це не причина відмовлятись від участі.

— Оскільки сферу IT в її сервісній частині ніяк не уявити фізично — ми підготували якісні промоматеріали, а також залучили до участі своїх партнерів з різними розробками.

Підкорювати країни Балтії українці будуть завдяки низці технологічних продуктів: агродрону від компанії FarmFleet, жалюзі з сонячними елементами від стартапу SolarGaps, HD-камерам для домашніх тварин від Petcube, мультимедійною проєкцією «Батьківщина Мати» від Magic Innovations, голограмою від HypeMedia, а також окулярами віртуальної реальності Oculus Quest 2 від Kampov Technology.

За словами Любові Мочалової, Україна була і залишається головною технологічною країною Європи й війна нічого не змінила.

— Світова спільнота та інформаційне поле втомились від війни в Україні. На зміну цьому прийшла спокійна і пильна увага до нашої країни, як до потенційного бізнес-партнера. Будь-які конференції — чудовий час показати, що ми надійні, що ми працюємо та якісно виконуємо зобов’язання за всіма контрактами. Про нас повинні не тільки дізнатись, а захотіти наші продукти, бо нам є чим пишатись та дивувати.

Український ІТ-сектор, а саме сервісні та продуктові компанії, й надалі нарощують свої розробки й готові постачати їх на світові ринки. Щоб до України надходили нові контракти, ці продукти треба демонструвати потенційним партнерам та замовникам, і конференції, такі як Riga Comm 2022, потрібні саме для цього. Не зважаючи на війну, Україна має брати участь у всіх можливих світових заходах, щоб бізнес-лідери бачили нашу країну як відповідального постачальника якісних ІТ-продуктів.