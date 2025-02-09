Суспільство

Агрессор змінив тактику штурмів на Курщині
9 Лютого 2025 11:20
читать на русском →
Рештки "легендарних" російських десантників та морпіхів розкидані по полях і посадках Курщини / Фото 47-ма окрема механізована бригада «Маґура»
Рештки "легендарних" російських десантників та морпіхів розкидані по полях і посадках Курщини / Фото 47-ма окрема механізована бригада «Маґура»

На Курщині тривають запеклі бої – російські війська разом із північнокорейськими найманцями здійснили масований штурм українських позицій. Про це повідомила 47-ма окрема механізована бригада «Маґура».

Цього разу ворог змінив тактику: замість переважного використання техніки росіяни зробили ставку на піхотні групи. Штурм почався опівночі й тривав понад 16 годин. Окупанти атакували хвилями, просуваючись через поля та відкриті ділянки. Частину штурмовиків підвозили на баггі та висаджували у вузьких посадках, де вони намагалися сховатися під деревами.

Українські захисники 47-ї бригади утримали лінію фронту. По ворогу відпрацювали всі підрозділи, зокрема бойові машини Bradley та артилерія, яка застосовувала касетні снаряди під коригуванням розвідки.

За попередніми даними, втрати противника в цьому штурмі склали щонайменше роту особового складу.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Лютого 2025 20:43

Країни Балтії від’єдналися від російської енергосистеми – Зеленський вітає рішення
9 Лютого 2025 20:25

“Укренерго” з понеділка запроваджує обмеження електропостачання
9 Лютого 2025 19:16

Росіяни скинули КАБ на Дергачівську громаду: знеструмлені 5 населених пунктів
9 Лютого 2025 18:45

У Німеччині розслідують можливе шпигунство на військовій базі, де навчають українців
9 Лютого 2025 16:41

Ворог активізує атаки на Покровському та Курському напрямках – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки