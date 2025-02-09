Агрессор змінив тактику штурмів на Курщині

На Курщині тривають запеклі бої – російські війська разом із північнокорейськими найманцями здійснили масований штурм українських позицій. Про це повідомила 47-ма окрема механізована бригада «Маґура».

Цього разу ворог змінив тактику: замість переважного використання техніки росіяни зробили ставку на піхотні групи. Штурм почався опівночі й тривав понад 16 годин. Окупанти атакували хвилями, просуваючись через поля та відкриті ділянки. Частину штурмовиків підвозили на баггі та висаджували у вузьких посадках, де вони намагалися сховатися під деревами.

Українські захисники 47-ї бригади утримали лінію фронту. По ворогу відпрацювали всі підрозділи, зокрема бойові машини Bradley та артилерія, яка застосовувала касетні снаряди під коригуванням розвідки.

За попередніми даними, втрати противника в цьому штурмі склали щонайменше роту особового складу.